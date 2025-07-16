KİT ELEKTRİK TEKNİSYENİ

merhaba değerli arkadaşlar bu sene yapılan merkezi atamadan kit elektrik teknisyeni kadrosuna başvuru yaptım ama ne iş yapacağımı bilmiyorum ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum kaç yıl görev yaptıktan sonra kadroya geçerim bilmiyorum bilenler cevap verebilir mi

merhaba değerli arkadaşlar bu sene yapılan merkezi atamadan kit elektrik teknisyeni kadrosuna başvuru yaptım ama ne iş yapacağımı bilmiyorum ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum kaç yıl görev yaptıktan sonra kadroya geçerim bilmiyorum bilenler cevap verebilir mi