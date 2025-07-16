Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 09:13
KİT ELEKTRİK TEKNİSYENİ
merhaba değerli arkadaşlar bu sene yapılan merkezi atamadan kit elektrik teknisyeni kadrosuna başvuru yaptım ama ne iş yapacağımı bilmiyorum ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum kaç yıl görev yaptıktan sonra kadroya geçerim bilmiyorum bilenler cevap verebilir mi

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