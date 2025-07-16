Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 09:14
Ulaştırma Bakanlığı mı? Çevre Bakanlığı mı?

Arkadaşlar, iki bakanlığın merkez teşkilatını karşılaştırarak olursak hangisi daha iyidir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ulaştırmada mühendislik kadrosu, Çevrede uzman yardımcılığı.

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