Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 09:37
Çevre Bakanlığı mı? Ulaştırma Bakanlığı mı?

Bu iki bakanlığın merkez teşkilatları arasından hangisini önerirsiniz veya önermezsiniz? Çevre Bakanlığında uzman yardımcılığı, ulaştırma Bakanlığında mühendislik kadrosu

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