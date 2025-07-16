KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 09:58
Gsb Kpss Ortaöğretim Lisans mezunluğu

Merhaba arkadaşlar 2024 Eylül ayında kpss Ortaöğretime girdim. 2025 temmuz ayında lisans mezunu oldum. Normalde kpss Ortaöğretim puanım geçerliliğini koruyor diğer bakanlıklara da başvurabiliyorum sıkıntı olmadan fakat gsbnin önceki atama kararlarında destek personeli alımı şartlarında:

"Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. "

diye bir ifade mevcut. Bu şarttan kaynaklı lisans mezunu olmam sebebiyle gsbnin ilerideki açılacak alımında bu kadroya başvurum reddedilir mi? Bilen varsa aydınlatırsa çok müteşekkir olurum. Teşekkürler.

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