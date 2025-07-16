Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 10:07
Hat Bakım Onarım Memurları

Merhabalar Şuan TRT'de tekniker pozisyonunda çalışıyorum ve şartlarına göre ayrilmayi düşünüyorum Hat Bakım Onarım memuru ne iş yapar saat kaçtan kaça çalışır İstanbulda çalışma şekli nasıldır en önemlisi ne kadar maaş alır teşekkürler

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