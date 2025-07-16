Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 10:10
4/b sözleşmeliden 4/a kadroluya geçiş talebi hakkında

daha önce farklı bir bakanlıkta kadrolu olarak çalıştım, daha sonra kpss ataması ile istifa edip başka bir bakanlığa daha önce kadrolu olarak çalıştığım unvan ve aynı hizmet sınıfı ile sözleşmeli olarak atandım. sözleşmeli olarak 1 yıl 2 aydır çalışmaktayım. Kadroya geçmek için talepte bulunabilir miyim? bulunursam geçirebilirler mi?


F4ntomm
Şef
16 Temmuz 2025 10:14
3.seneyi doldurduktan sonra talep edebilirsiniz.daha önce isterseniz 20 yıllık kadrolu memurluk geçmişiniz olsun,bir önemi yok,sıfırdan sözleşmeli atandığınız zaman 3 seneyi dolduracaksanız.

SHU-ab
Aday Memur
16 Temmuz 2025 10:15

Ancak danıştayın bu konuda emsal kararları var, daha önce kadrolu çalışan memurun aynı unvan ve hizmet sınıfında sözleşmeli olarak kamuya dönmesi halinde ilk defa atanmış gibi sayılmayacağı

F4ntomm, 31 dk. önce
3.seneyi doldurduktan sonra talep edebilirsiniz.daha önce isterseniz 20 yıllık kadrolu memurluk geçmişiniz olsun,bir önemi yok,sıfırdan sözleşmeli atandığınız zaman 3 seneyi dolduracaksanız.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4b'den 4b'ye geçiş4/b sözleşmeliden 4/a kadroluya geçiş talebi hakkında

Sözlük

sesine aşık olunan kadınlar 1 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 4 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 taş kalpli 2 crops35 2 Böğürtlen 2 uzaklaşma isteği 1 tipim değilsin 1 güne bir söz bırak 1 şu an çalan şarkı 5

Son Haberler

'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadıBurhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün MiladıEvde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldıBakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladıkÖğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı