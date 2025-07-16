Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 10:28
Tıbbi Sekreter 24 Saat nöbet hakkında Ankara.

Ankarada 24 saat nöbet tutabileceğim bir hastane var mı nerelerde nöbet tutabilirim nöbet izninde ilgilenmekte olduğum sağlık problemleri var 8/17 çalışınca izin alıp bir türlü işlerimi yapamıyorum kaç yıldır erteleyip duruyorum acil ya da acil dışında nöbet nerelerde tutulur acaba nereye tayin istesem hangi hastanede boş yer vardır diş hastanesinde de oluyor mu

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