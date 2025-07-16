Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 10:34
ücretsiz izine çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim
merhaba, doğum iznim bitti ve senelik izinlerim bitmek üzere, temmuz maaşını aldım, maaşı geri ödememek için ücretsiz izine çıkacağım talebini ayın kaçında yapmam gerekiyor?, ağustos 15e kadar uzatma şansım var raporla normalde

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