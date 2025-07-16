Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 11:21
Avantajlı kredi kartı

İkm yim vakıfbank kredi kartını kullanıyorum bana sadece eğitim ve sağlık harcamamda çok az bir taksit yapıyor. Bugün itibariyle vakifbank kredi kartımı kaderine terkediyorum. Tavsiye edeceğiniz avantajlı kredi kartı hangisidir değerli arkadaşlar?

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