Geleceğe mesaj

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul ettiİsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduKayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldüTürkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Editörün Seçimi
2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı