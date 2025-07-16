Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 11:34
Görevde Yükselme Sınavlarında Kalan Boş kadrolar

Merhaba bu sene sınava girdim sınavı kazanamadım ama süreç sonunda 150 kişilik kadroda 25 tane kadro boş kaldı bununla ilgili mevzuat var mıdır.

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