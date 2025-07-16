Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 11:46
İller Arası Tayin Sonrası İl İçi Bekleme Süresi

iller arası tayinle geldim . il içi tayin için 1 yıl mı 2 yıl mı beklemeliyim teşekkürler

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