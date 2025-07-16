KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2025 12:27
Kontejyan dışı

Hocalarım merhaba. Branşıma verilen kontenjana uzağım ama mülakata çağrıldım. 1 hafta sonra MEB öğretmenlik mülakatına gireceğim. Sözlü iyi geçerse sıralamamı aşağı çekme şansım var mı? Yuvarlama yapılıyor diyenler yorum yapmasın. Teşekkür ederim.

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