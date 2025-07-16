Ücretsiz görevlendirme durumu

İyi günler arkadaşlar son sağlık bakanlığı alımında sağlık teknikeri sözleşmeli olarak atandım. Atandigim birim henüz açılmadığı için bugün sene sonuna kadar görevlendirme yazısı göndermişler. Fakat altında ücretsiz bir şekilde görevlendirme olacağı belirtilmis . Boyle bir durum olabilir mi neye istinaden ücretsiz belirtebiliyorlar böyle bir durumda ücreti mahkeme yollarıyla almam mümkün mu bu ücret ay bazında ne kadar oluyor ortalama

Bu 6 aylık süreçte ilçeye yerlestigim için bir de üzerine ilden ev kiraliyacam maddi olarak da zaten zora sokacak