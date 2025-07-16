Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 13:02
açık sonrası göreve iade mali haklar
adlı soruşturma nedeniyle açığa alindim beraat alınca göreve iade edildim ancak dosya temyize gidip kesinleşmedigi icin mali haklarım ödenmemişti. simdi dosya kesinleşti ancak tayinim çıkması nedeniyle açığa alindigim idareden farkli bir yerde görev yapıyorum. mali hakların iadesini eski görev yerim mi yeni görev yerim mi yapması gerekir. şimdiden teşekkürler..

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