Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 13:23
Kadastrodan TEİŞ a geçmek mantıklı mı ?

Arkadaşlar kadastroda kendi şehrime yakın bir ilde çalışıyorum ama malum kadastro zor bir kurum olduğu için kurum değişmek istiyorum. Sizce TEİAŞ a geçmek mantıklı mı Teiaş kadroları şehrime çok uzak sizce değer mi değişmeye fikirlerinizi merak ediyorum iyi günler

Çok Yazılan Konular

kit sözleşmeli DHMİ tayin hakkı hiç yok mu?TmoPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaMakine Mezunu Olup +89 DHMİ TercihleriDHMİ neden bu kadar az adam alıyor657 den 399'a geçişTEİAŞ Merkez mi Ankara 8.Bölge mi?PTT A.Ş.Gerek var mı?Kitlerde temel ücret

Sözlük

Kayıhan 1 uzaklaşma isteği 1 taş kalpli 3 tipim değilsin 1 Lgs 2 evli ve bekar erkek 1 günün filmi 2 yakışıklı değil ama sempatik 1 Böğürtlen 2 öfke 1

Son Haberler

Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul ettiİsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduKayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldüTürkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı