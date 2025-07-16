Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 13:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel bilgi

Merhaba,

Sanayi ve teknoloji bakanlığına bilişim personeli olarak yerleşmeye hak kazandım. Ancak bakanlık hakkında fazla bilgi sahibi değilim. Genel çalışma şartları, personel servisi , yan haklar gibi konularda bilgisi olan varsa paylaşabilir mi

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