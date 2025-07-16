KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 13:28
DHMİ 4001

Bir dönem dhmi memur kadroları sadece İİBF'ye ayrılıyordu şimdi yine 4001'e ayrılmaya başlamış galiba. Bundan sonra bu şekilde mi olacak artık

Çok Yazılan Konular

İl özel idareleri nasıl bir kurumdur tavsiye eder misiniz?Aday memurken sözleşmeli olarak atanmakGüncel DHMİ maaşları Hk.2026 KPSS 80 net nasıl yapabilirim? 2025/1 avukat alım sayısıKamu Yönetimi Tek Ders2025/1 4611/4619 elektrik elektronik mühendisleri burda mı?Teiaş kitMerkezi Alım İle 4001Devlet malzeme ofisi maaşları hk.

Sözlük

john steinbeck 1 evli ve bekar erkek 1 Fotoğraf albümü 1 yakışıklı değil ama sempatik 1 Tas kafa traşı 1 MS 536 1 crops35 2 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 5 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 ahır 1

Son Haberler

Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul ettiİsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduKayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldüTürkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı