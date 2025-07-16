Yedek Subaylık Hk.

Değerli arkadaşlar , Yönetim biişim sistemleri mezunuyum 2.7/4.0 notum , yedek subay çıkma ihtimali nedir ?

Diğer sorum ise 12 aylık yedek subay eğitimini bitirdikten sonra iç alım emri ile kalmak istersek bir yaş şartı var mı ?

1996 doğumluyum dış kaynaktan başvuru yapamıyorum yaş şartını yükseltmek için bu yıl tezsiz yüksek lisans yapacağım 32 yaşına yükselecek . YL yapmadan gitmiş olsam 12 ay sonucu bir yaş kriteri var mı bu konu da bilgim yok ?