Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 14:05
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.969 Lira 2025 Temmuz ay

2025 TEMMUZ YOKSULLUK SINIRI 85 BİN 969 LİRA.


KuvvetMir
Aday Memur
16 Temmuz 2025 16:09

Şu sendikada üye kalabilenleri tarih affeder mi? Tarih bir kenera vatan affeder mi?

Toplam 1 mesaj

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