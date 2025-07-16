Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 14:27
Üniversitede 4/B sözleşmeli personeller de 3+1'e tabi mi?

üniversitede sözleşmeli personel olarak görev yapan birisi mesela 3 yıl sonra kadroya geçiyor mu yoksa süresiz sözleşmeli olarak mı yapıyor ?

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