Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Temmuz 2025 15:08
jandarma astsubaylık ve pomem kazandım sizce jandarmayı mı tercih etmeliyim yoksa polislik mi

jandarma astsubaylık ve pomem kazandım sizce jandarmayı mı tercih etmeliyim yoksa polislik mi abilerim ablalarım tavsiyelerinizi bekliyorum.


Exelans cop
Memur
16 Temmuz 2025 15:12

Kesinlikle Jandarma asraubaylık. Polis gibi sürünsende enazından maaş olarak hakkını alırsın.


iamapoliceman
Daire Başkanı
16 Temmuz 2025 15:20
güzel kardeşim jandarma sözleşmeli ise polis ol. ancak muvazzaf ise hiç düşünme astsb ol.

Coktamuhimdegil
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:26
eşim jandarma ben polis .keşke diyorum bende jandarma olsaymışım . o derece .kesinlikle jandarma

Eray922
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:49
hiçbiri. git memleketinde bir iş bul.

erhannn34
Şube Müdürü
16 Temmuz 2025 16:21
maaş fatkı gerçekten var mı devrem yada ne kadar fark
Coktamuhimdegil, 1 saat önce
eşim jandarma ben polis .keşke diyorum bende jandarma olsaymışım . o derece .kesinlikle jandarma

Coktamuhimdegil
Aday Memur
16 Temmuz 2025 16:23
doğuda polis maaşı 72 eşim 125 son zamlarla .tabi derece kıdem kaçıncı doğuya geldiğine göre onlarda fark artıyor değişiyor
erhannn34, 10 dk. önce
maaş fatkı gerçekten var mı devrem yada ne kadar fark

Coktamuhimdegil
Aday Memur
16 Temmuz 2025 16:28
tek maaş değil özlük hakları vs jandarma personelini mağdur etmiyor kesinlikle jandarma derim .hiyerarşi var mı var ama bosver kafan rahat olur
Toplam 7 mesaj

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