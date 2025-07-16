jandarma astsubaylık ve pomem kazandım sizce jandarmayı mı tercih etmeliyim yoksa polislik mi

tek maaş değil özlük hakları vs jandarma personelini mağdur etmiyor kesinlikle jandarma derim .hiyerarşi var mı var ama bosver kafan rahat olur

tek maaş değil özlük hakları vs jandarma personelini mağdur etmiyor kesinlikle jandarma derim .hiyerarşi var mı var ama bosver kafan rahat olur