Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 15:18
izinli olduğumuz gün rapor almak
o gün izninin tekrardan sisteme yüklenmesi için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar ? 1 günlük izin yazdırdık diyelim sonrasında da o gün gidip 5 gün rapor aldık, o 1 günü nasıl tekrardan sisteme yükleteceğiz ?

garibimmemur
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:44

sen bir şey yapmıyorsun. personel servisine ver onlar halledecektir. izin geri yatar


since2024
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:52
izinler ekip prottan giriliyor, sistem üzeri
garibimmemur, 48 dk. önce

sen bir şey yapmıyorsun. personel servisine ver onlar halledecektir. izin geri yatar


garibimmemur
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:55

raporlarda onlar tarafından giriliyor


since2024
Aday Memur
16 Temmuz 2025 15:56
izin ve rapor talebi oluşturuyoruz geçen seferde böyle bir durum oluşmuştu 1 günlük izin geri yatmamıştı
garibimmemur, 37 dk. önce

raporlarda onlar tarafından giriliyor

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