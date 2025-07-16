izinli olduğumuz gün rapor almak

o gün izninin tekrardan sisteme yüklenmesi için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar ? 1 günlük izin yazdırdık diyelim sonrasında da o gün gidip 5 gün rapor aldık, o 1 günü nasıl tekrardan sisteme yükleteceğiz ?

o gün izninin tekrardan sisteme yüklenmesi için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar ? 1 günlük izin yazdırdık diyelim sonrasında da o gün gidip 5 gün rapor aldık, o 1 günü nasıl tekrardan sisteme yükleteceğiz ?