Akademisyenlik ne kadar zor? Meb'de öğretmenlik mi akademisye lik mi?

Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben türkçe öğretmenliğinden yeni mezun oldum bu yıl. Ags ve öabt girdim ama pek iyi geçmedi. Seneye 2026 için tekrar çalışsam mı yoksa akademisyen olmak için yüksek lisansa mı başvursam kararsızım. Bölüm üçüncüsü oldum ve birkaç hocam yüksek lisans yapmamı önerdi. Ancak kararsızım çünkü türkçe öğretmenliği gibi bir bölüm okumama rağmen çok fazla okuma alışkanlığım yok rutin okumalar yapmıyorum ve yazma konusunda da pek yaratıcı ve özgün olduğum söylenemez. Belki de bu okuma eksikliğimden kaynaklanıyordur. Tabii ki bu beceriyi her iki seçenekte de kazanmak zorunda olduğumu biliyorum ve kazanmaya da çalışıyorum. Meb'de öğretmenlik veya akademisyenlik dışında pek seçeneğim yok malesef. Ancak bildiğiniz üzere akademi süreci ags öabt süreci çok zorlu hale geldi. Hem bu sebepten hem de belki kendimi geliştirmeye başlayıp gerekli becerileri edinmeye çalışırsam yüksek lisans doktora ve sonrasında akademisyenliği başarabilir miyim diye düşünüyorum. Sizin düşünce ve önerilerinizi çok merak ediyorum. Tabii ki kimse kimse için şunu yap bunu seç gibi karar veremez veya kesin öneriler sunamaz. Ama en azından sizin kendi tecrübe ve bilgilerinizi dinlemek ve varsa önerilerinizi duymak isterim.