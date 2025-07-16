Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 16:11
3+1 Eş Durumu

Merhaba, Sağlık Bakanlığında 3+1'e tabi olarak çalışıyorum. 1 Yılımı tamamladım. Eşim kadrolu öğretmen, tayini çıkarsa yanına eş durumu yapabilir miyim? Yoksa 3 yılı beklemem mi gerek

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