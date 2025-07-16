Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2025 16:18
il içi mazeret

neden hala açıklanmadı


kimuni
Genel Müdür
16 Temmuz 2025 16:27

genellikle tercihin ertesi gününün gece yarısı gibi açıklanırdı ancak bu defa 1 gün boşluk konduğu için biz belki birazcık da olsa erken açıklanır sandık veya sanıyoruz.

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