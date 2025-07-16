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Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 16:20
Borçlar için Yeni Yapılandırma yapan var mı ?

11.07.2025 tarihli bddk kararına istinaden bankalara gidip yapılandırma yapan var mı acaba ? şartlar oranlar belli olmuş mu ? en fazla 3.11 diyordu kararda

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