Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Temmuz 2025 16:48
DMK mı 7068 mi Normlar Hiyerarşisinde Önce Gelir?
Arkadaşlar kolay gelsin 2 adet sorum var 1-) Devlet Malzemesini Kaybetme Cezası DMK ya göre Kınama iken 7068 e göre 4-10 aylık kesimi, böyle bir cezada neden DMK maddesi uygulanmiyor? 2-) Sisteme kaydı bulunmayan (Etmys) bir malzemenin kaybolması devlet malı kaybolmuş sayılır mı?

Feritdemir0133
Memur
16 Temmuz 2025 17:16

Soru mu la bu. İkisi de kanun. Kanun kanuna aykırı olamaz. Varsa bir çelişki istifade eder kaybeden.

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