DMK mı 7068 mi Normlar Hiyerarşisinde Önce Gelir?

Arkadaşlar kolay gelsin 2 adet sorum var 1-) Devlet Malzemesini Kaybetme Cezası DMK ya göre Kınama iken 7068 e göre 4-10 aylık kesimi, böyle bir cezada neden DMK maddesi uygulanmiyor? 2-) Sisteme kaydı bulunmayan (Etmys) bir malzemenin kaybolması devlet malı kaybolmuş sayılır mı?

Arkadaşlar kolay gelsin 2 adet sorum var 1-) Devlet Malzemesini Kaybetme Cezası DMK ya göre Kınama iken 7068 e göre 4-10 aylık kesimi, böyle bir cezada neden DMK maddesi uygulanmiyor? 2-) Sisteme kaydı bulunmayan (Etmys) bir malzemenin kaybolması devlet malı kaybolmuş sayılır mı?