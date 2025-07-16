KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Temmuz 2025 18:16
ELENME SEBEBİMİ BULAMIYORUM

Herkese merhaba

Üç kez Pomem 1 kez Paem sözlü mülakattan başarısız oldum.

Aklıma takılan bir konu var bilginiz dahilinde yardımcı olursanız memnun olurum.

İnmemiş testis ameliyatı oldum olmadan önce :

1)2019da Paeme girerken sağlık formunda organ eksikliğini işaretledim ön sağlıktaki doktor elenme sebebi dedi ama yanındaki komser elenme sebebi değil dediği için geçtim.

Fakat daha sonraki başvurularımda sağlık formunda ameliyat olduğumu yazmadım. Bu sözlü mülakatta elenme sebebi midir?

2) 2020de jandarma astsubaylık kazandım ama bu tanı nedeniyle genel sağlıkta elendim. Okula geri dönüş için idari dava açtım ve red yedim. Dosya şu an kapalı bu dosya sözlü mülakatta elenme sebebi midir?

3)Bir avukatı "SAHTE EVRAKLA PARA İSTEME" suçundan şikayet ettiğim için ağır ceza mahkemesinde yargılama süreci devam ediyor. Ben müştekiyim o ise sanık. Bu dava Pomem mülakatımı olumsuz etkilemiş midir?

Değerli yorumlarınızı bekliyorum.


marjinal0606
16 Temmuz 2025 18:39

(2) Tek testis veya tek over yokluğu, diğeri sağlam olmak ve hormonal bir bozukluğa

neden olmamak şartıyla sağlam kabul edilir. Hormonal bozukluk bulunmamak şartıyla uterusun

kısmi veya total yokluğu sağlam kabul edilir

yönetmelik bu şekilde

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