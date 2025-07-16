Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2025 18:32
Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiş süreci ?

Merhaba hocalarım sözleşmeliden kadroya geçişte süreci hakkında bilgisi olan var mı ? İlk atama gibi evrak ve hazırlıyor muyuz ? Bir kaç yerde okudum gs arşiv araştırması yapılıyor diyen var . Süreç kaç gün sürer daha önce bu deneyimi olan yazarsa sevinirim


besyoogirl
16 Temmuz 2025 18:48

?


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
16 Temmuz 2025 19:01

biz zamanında hiç bişey yapmamıştık. ilçe milli eğitim işlemleri halletmişti.

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