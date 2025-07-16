KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 19:15
18 yaşına girmiş birisi ortaöğretim KPSS'den atanabilir mi?

Geçen sene ağustos ayının başında 18'e girmiştim bu sene 19 olacağım. Memur olmak için 18 yaşının tamamlanması lazımmış. Bazıları bunu 18'i bitirip 19'a girmek olarak bazıları da 18'e girip 19'dan gün olmak olarak yorumluyor biraz araştırdığım kadarıyla. Ben de tercihlerimi yaptım ve tercih ücretini de ödedim o yüzden emin olmak için sormak istedim. Eğer bir yer gelirse de atamam olmazsa diye benim ya da başkaları için sıkıntı olmasın diye gelmeyecek bir yeri yazacağım.

Çok Yazılan Konular

3249 Bilgisayar ProgramcılığıArkadaşlar nitelik kodlarındaki niteliklerin hepsini mi sağlamak gerekiyor? Örneğin;KİT mi daha avantajlı,657 mi sizce?Hizmetliden tds ye geçiş hk.AOF bilgisayar programcılığı Almanya'da denkliği var mı?Tercih yardımGsb Kpss Ortaöğretim Lisans mezunluğuTCDD Memur Alımı Maaş, iş, kadroMerkez bankasi teknisyen alimi

Sözlük

Otellerdeki bez terlikler 1 Renjiro 2 müziğin kalbi 3 şu an çalan şarkı 4 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 ışık 1 kek 1 sesine aşık olunan kadınlar 1 günün filmi 2 overthink saati 1

Son Haberler

TBMM'de Tarihi Oylama! Soykırım Suçlaması Tutanaklardan ÇıkarıldıKartalkaya otel yangını faciasında savcı mütalaasını verdiSosyal medyada gaziye hakaret eden şahıs tutuklandıBakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durumTekirdağ'da Orman Yangını: Bakan Yumaklı'dan Son Durum!

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı