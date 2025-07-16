18 yaşına girmiş birisi ortaöğretim KPSS'den atanabilir mi?

Geçen sene ağustos ayının başında 18'e girmiştim bu sene 19 olacağım. Memur olmak için 18 yaşının tamamlanması lazımmış. Bazıları bunu 18'i bitirip 19'a girmek olarak bazıları da 18'e girip 19'dan gün olmak olarak yorumluyor biraz araştırdığım kadarıyla. Ben de tercihlerimi yaptım ve tercih ücretini de ödedim o yüzden emin olmak için sormak istedim. Eğer bir yer gelirse de atamam olmazsa diye benim ya da başkaları için sıkıntı olmasın diye gelmeyecek bir yeri yazacağım.