Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 19:22
Belediyenin Tayin Hakkı (İlçe-İl Arası)

Merhaba, diyelim ki: Bir ilçe belediyesine kurumlar arası geçiş yaptım. 1 ay sonra il belediyesine geçiş yapabilir miyim, bu imkanlı mıdır, bunun yolu nedir, lütfen bilen yardımcı olabilir mi?

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