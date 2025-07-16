Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 20:02
Maaş konusu

Arkadaşlar 2/3 kadrolu yatili kkö gorevliyim.ilahiyat lisan mezunuyum lise veya önlisans mezunu benden daha alt derecelerde olan biri ile nerdeyse ondan az veya ona denk yatıyo maaşım.evlilik çalışma ve çocuk sayıları çok farketmiyor.,acaba ekders gelirim de olduğundan benden vergi çok kesiliyor oyuzden mi böyle oluyor bilgisi olan cevap verebilirmi arkadaslar

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