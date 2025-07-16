KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 20:21
Yüksek Lisans Bilim Sınavı

Selamlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Tezli yüksek lisansa başvurdum. Bilim sınavı yapılacak. Bilim sınavı hakkında bilgilendirebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler.

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