Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 20:58
Belediye ve il özel idaresinde VHKİ ne iş yapar?

Sistemdeki yazılımdan mı halleder tüm işleri arkadaşlar yoksa excel ve word ile uğraşıyorlar mı çok? Ne tavsiye edersin VHKİ ünvanı ile başlayan birisine bilgisayar konusunda excelde formül ezberle vs tarzında bi öneriniz var mı?


bilgisayartekniker
Memur
16 Temmuz 2025 21:20
hocam çalışacağınız birime göre değişir örneğin personelde çalışırsanız genelde word kullanırsınız kurumun ebys sistemi üzerinden yürütülür işler genelde, muhasebe,maaş,özlük birimindeyseniz excel kullanırsınız kurumların kendi otomasyonları olur genelde.
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