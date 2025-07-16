Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 21:49
Kurumlar arası geçiş hakkında bir kaç sorum olacak?

Kadrolu 2 yıllık memurum. Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum.

1) Dilekçemi geçmek istediğim kurumun Ankara bakanlık personel genel müdürlüğüne versem olur mu? Farklı bir ildeyim, posta ile gönderebilirim ancak?

2) Engelli raporum var. Engelli raporumu da dilekçeme ekleyeyim mi sizce?

3) Birden fazla kuruma başvurup şansımı denemek istiyorum. Birden fazla kuruma başvursam bir sıkıntı olur mu?

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