Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 21:49
Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Kadrolu 2 yıllık memurum. Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum.

1) Dilekçemi geçmek istediğim kurumun Ankara bakanlık personel genel müdürlüğüne versem olur mu? Farklı bir ildeyim, posta ile gönderebilirim ancak?

2) Engelli raporum var. Engelli raporumu da dilekçeme ekleyeyim mi sizce?

3) Birden fazla kuruma başvurup şansımı denemek istiyorum. Birden fazla kuruma başvursam bir sıkıntı olur mu?


ins.pire
Şef
17 Temmuz 2025 09:19

1. Sürecin hızlanması için evet olur. Kargoya verirsen daha hızlı ulaşır.

2. Engelli raporunuz var ise ve engelli kadrosundan girip çalışıyorsanız bunu dilekçenizde belirterek raporunuzu ekleyin.

3. Hayır tüm kurumlara gönderebilirsiniz.

Not: muhtemelen 2 hafta içinde referansınız yok ise dilekçeniz işleme alınmadı, uygun boş kadro yok vs cevaplar ile dönüşler gelecektir. Refransınız var ise dilekçenizin teslim edildiğini bildirin ki iletişime geçsin..


xerohype
Memur
17 Temmuz 2025 18:30

Anladım hocam. Teşekkürler cevabınız için.

ins.pire, Bugün

1. Sürecin hızlanması için evet olur. Kargoya verirsen daha hızlı ulaşır.

2. Engelli raporunuz var ise ve engelli kadrosundan girip çalışıyorsanız bunu dilekçenizde belirterek raporunuzu ekleyin.

3. Hayır tüm kurumlara gönderebilirsiniz.

Not: muhtemelen 2 hafta içinde referansınız yok ise dilekçeniz işleme alınmadı, uygun boş kadro yok vs cevaplar ile dönüşler gelecektir. Refransınız var ise dilekçenizin teslim edildiğini bildirin ki iletişime geçsin..

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