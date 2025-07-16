Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 21:51
Engelli memurun ameliyat izni

Bir devlet üniversitesinde memurum, EKPSS ile atandım. Ameliyat olma durumum var ve bu ameliyatı memur olduğum şehrin dışında olmak istiyorum ve henüz aday memur statüsündeyim. Ameliyatım ciddi bir bir operasyon olduğu için en az 1 yıllık bir heyet raporu alacağım ve işe gitmeyeceğim. Bu durumda başka şehirde tedavi olmam 657'ye göre yasal mı? ve ameliyat durumunda 1 yıllık rapor sürecinde maaş kesintisi olur mu?

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