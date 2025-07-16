Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2025 23:04
Sözleşmeli personelken başka Sözleşmeli personele geçmek

2025/1 merkezi atamada sözleşmeli güvenlik görevlisi alımına başvurmayı planlıyorum. Aynı zamanda 2026 KPSS'ye hazırlanıyorum. İlk ve Acil Yardım (Paramedik) mezunuyum. Eğer 2026 Eylül ayından sonra Sağlık Bakanlığı paramedik alımı olursa, bu kadrolara başvurabilir miyim, yoksa güvenlik görevlisi kadrosundan istifa ettikten sonra 1 yıl beklemem gerekir mi?

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