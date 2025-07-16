KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 23:39
2026 Kpss A grubu Online Paket

Merhabalar arkadaşlar İİBF mezunuyum.Bir kamu kurumunda düz memur olarak çalışmaktayım. Sadece akşamları kendime vakit ayırabiliyorum.Ancak artık düz memurluktan ziyade kendimi A grubu kariyer mesleklere odakladım a grubundan atanmak için de son dönemeçlerdeyim yaş itibarıyla. Sizlerden ricam sektörde olan a grubu online kurslardan 4t, A Kadro, Yakın Eğitim ve Eğitimuzem A grubu kurslarından hangisini almamı tavsiye ediyorsunuz?(Lütfen bu platformlardan online kurs alan hocalarım cevap yazarsa memnun kalırım.)


galat-ımeşhur
Aday Memur
16 Temmuz 2025 23:49

Alt yapım yok hocalarım mezun olalı epey oldu alan grubu dersleri unuttum.Bazı platformlar kursiyer


galat-ımeşhur
Aday Memur
16 Temmuz 2025 23:52

Bazı platformlar kursiyer sanki daha önce biliyormuşcasına varsayıp sıfırdan anlatmadan belirttiğim gibi kurisyerin bildiğini varsayarak anlatıyormuş böyle dönüşler almıştım farklı sosyal medya platformlarında bunu da göz önünde bulundurup dikkat ederek cevaplayalım lütfen


ricardokeynes
Aday Memur
17 Temmuz 2025 01:17

mesaj atılmıyor size daha detaylı anlatmak için yazacaktım ama statü akademiyi önerebilirim

galat-ımeşhur, 2 saat önce

Bazı platformlar kursiyer sanki daha önce biliyormuşcasına varsayıp sıfırdan anlatmadan belirttiğim gibi kurisyerin bildiğini varsayarak anlatıyormuş böyle dönüşler almıştım farklı sosyal medya platformlarında bunu da göz önünde bulundurup dikkat ederek cevaplayalım lütfen

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2026 Kpss A grubu Online Paket

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