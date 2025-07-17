KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 01:15
Sözleşmeli memur mulakat sonucu hakkında

Msb ve kuvvet komutanlıklarının sözleşmeli memur sonucu açıklandı malumunuz, ama mulakat puanım fılan yazmıyor sadece 17.yedek dıyor, mulakatta kaç ouan aldıgımız nerede yazar, ayrıca 17.yedek turkıye genelındemıyım yoksa sadece basvurdugum ilde mı 17.yedegım, basvurdugum ıl sanırsam 5 kişi alıyordu her asil kazananın 10 yedegımı var anlamadım , oyleyse sıra gelmez bana

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