KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 01:23
Msb ve kuvvet komutanlıkları sözleşmeli memur mulakt sonucu hakkında

Arkadaslar mulakat sonucumda 17. Yedek yazıyor sadece mulakat puanı yazmıyor sizdede oylemi acaba, ayrıca her bır asil kazananın kaç yedegi oluyor kı anlamadım ben şimdi turkıye genelınde mı 17.yedegım yoksa basvurdugum ildemi 17.yedegım, bilgisi olan varmı

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