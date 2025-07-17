KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 04:09
Ortaöğretim kpss puanı ve lisans mezunu olmak
Merhabalar ben lisans mezunu oldum ama mezun olmadan önce Ortaöğretim KPSS sınavına girmiş, puanımı almıştım. Bu puanla Ösym'nin sitesinden KPSS 2025/1 tercihi de yapabiliyorum lakin kafamdaki sorunun sebebi şu ki Ortaöğretim puanını mezun olmadan önce alanlar , tercihlerini lisans mezunu oldukları zaman yaptıkları için atamalarının iptal edildiğine dair duyumlar alıyorum.Boş yere tercih yapmış mı oldum ? Eğer atama iptal ediliyorsa Ösym lisans mezunlarına tercih yaparken neden uyarı vermiyor ?

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