Ortaöğretim kpss puanı ve lisans mezunu olmak

Merhabalar ben lisans mezunu oldum ama mezun olmadan önce Ortaöğretim KPSS sınavına girmiş, puanımı almıştım. Bu puanla Ösym'nin sitesinden KPSS 2025/1 tercihi de yapabiliyorum lakin kafamdaki sorunun sebebi şu ki Ortaöğretim puanını mezun olmadan önce alanlar , tercihlerini lisans mezunu oldukları zaman yaptıkları için atamalarının iptal edildiğine dair duyumlar alıyorum.Boş yere tercih yapmış mı oldum ? Eğer atama iptal ediliyorsa Ösym lisans mezunlarına tercih yaparken neden uyarı vermiyor ?

Merhabalar ben lisans mezunu oldum ama mezun olmadan önce Ortaöğretim KPSS sınavına girmiş, puanımı almıştım. Bu puanla Ösym'nin sitesinden KPSS 2025/1 tercihi de yapabiliyorum lakin kafamdaki sorunun sebebi şu ki Ortaöğretim puanını mezun olmadan önce alanlar , tercihlerini lisans mezunu oldukları zaman yaptıkları için atamalarının iptal edildiğine dair duyumlar alıyorum.Boş yere tercih yapmış mı oldum ? Eğer atama iptal ediliyorsa Ösym lisans mezunlarına tercih yaparken neden uyarı vermiyor ?