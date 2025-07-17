Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 09:40
Polsan kredi hatasi
merhabalar gün içerisinde Polsan a kredi başvurusu yapıp hata alan varmı server hatası veriyor kişi özelinde mi genel mi bir cevap alamıyorum başaralı şekilde başvuru yapabilen varsa nasıl yaptığını anlatabilir mi teşekkür ederim

Polis-plus
Aday Memur
17 Temmuz 2025 11:09

Ne gibi bir hata kredi kapatıp mı çekmeye çalıştıniz

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