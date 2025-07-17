Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 09:48
İşçi İş Bırakma

Şu anda çalıştığım kurumda tüm işçiler iş bırakmış ve işe gelmemiş vaziyette

sabah çaylarımızı bile kendimiz yaptık.

Adamları takdir ediyorum söylediklerim yanlış anlaşılmasın

her hak ve talep mücadele ile kazanılır.

Umarım tüm memurlara ders olur diyecem ama aklıma şu söz geliyor

EŞŞEKTEN ADAM OLUR MEMURDAN OLMAZ


jackreacher52
Aday Memur
17 Temmuz 2025 09:54

yanlışın var kimseden adam olmaz memlekette ;)


culukculuk
Aday Memur
17 Temmuz 2025 10:23

memura 2025 ocak yında 11,54 temmuzda 15,57 toplanmda 27,11 zam verildi.

işçilere 2025 yılında 22+10=32 zam alcaklar. bizden 5 puan fazla alıcaklar. daha ne isitiyorlarda


m.r_f
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 10:56

Bırak istesinler abicim, biz alamıyoruz bari onlar alsın.

culukculuk, 52 dk. önce

memura 2025 ocak yında 11,54 temmuzda 15,57 toplanmda 27,11 zam verildi.

işçilere 2025 yılında 22+10=32 zam alcaklar. bizden 5 puan fazla alıcaklar. daha ne isitiyorlarda


culukculuk
Aday Memur
17 Temmuz 2025 10:57

kamuda çalışan işçilere (taşerondan bedavadan kadro alanlarda dahil) yılda 6 sefer ikramiye (120. 000 TL yeni zamlarla 150.000 tl yi bulcak), mesai parası, arazi parası, nakdi yemek yardımı, nakdi yol yardımı, nakdi hizmet teşvik primi, sosyal denge tazminatı, yazlık kışlık giyim yardımları verdikçe veriyorlar.

2025 yılında memur toplamda yüzde 27 zam aldı.

2025 yılında işçilere 22+10 artı enflasyon farkı en az yüzde 40 alcaklar:

Ama memurlara hiç bir tane hiçbişey yok.

m.r_f, 19 dk. önce

Bırak istesinler abicim, biz alamıyoruz bari onlar alsın.


sancakt
Şef
17 Temmuz 2025 11:00

Kamuyu etkileyen, (otobüs, tren, hastane) vb. iktidarı zora sokacak yerlerde yapılan işe gelmeme eylemi harici diğerleri fasa fisodur. Genel kurumu etkileyecek gelmeme durumları çerez gibi birşey ama hükümet süreci geciktirdikçe geriye dönük Ocak ayından beri nerdeyse 8-9 aylık birikmiş ikramiye, tediye vs. Totalde işçi başına 200 bin civarı ödeme yapacak. 600 bin işçiye bu ödemeleri yaparken geciktirmenin bedeli hangi akıllı arkadaşa kesilecek her zamanki gibi kimseye.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
17 Temmuz 2025 11:12

fasa fiso diyorsun da

adamlar onu yapıyor hem de full kadro

sen işi bırakalım veya yavaşlatalım desen

kurumunda kaç kişi sana katılır

sancakt, 15 dk. önce

Kamuyu etkileyen, (otobüs, tren, hastane) vb. iktidarı zora sokacak yerlerde yapılan işe gelmeme eylemi harici diğerleri fasa fisodur. Genel kurumu etkileyecek gelmeme durumları çerez gibi birşey ama hükümet süreci geciktirdikçe geriye dönük Ocak ayından beri nerdeyse 8-9 aylık birikmiş ikramiye, tediye vs. Totalde işçi başına 200 bin civarı ödeme yapacak. 600 bin işçiye bu ödemeleri yaparken geciktirmenin bedeli hangi akıllı arkadaşa kesilecek her zamanki gibi kimseye.

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