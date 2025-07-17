KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 10:06
Çalışanların Akademideki Eğitimi

Şimdi eğitimin kaç gün olacağı nasıl yapılacağı hakkında bilgi var mıdır? Bir de devlet kurumunda çalışan memurlar öğretmenliğe geçmek istediklerinde istifa mı etmek zorundalar?


MATYAZ
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 10:33

Bunlar cidden merak konusu mesela ücretsiz izin tarzı olabilir mi devlet memurları için?

Her yerde sorguladım araştırdım net bir cevap yok, birileri CİMER e bile yazmış düzenlenme aşamasında vs. demişler. Herşey muallakta cidden. Nasıl ciddi ve doğru bilgi alacaz? Daha akademinin ne zaman açılacağı eğitime başlanacağı herşey meçhul

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Çalışanların Akademideki Eğitimi

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