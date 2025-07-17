teknisyen ek ödemeler Hk.

bir üniversite hastanesinde sözleşmeli teknisyen olarak çalışıyorum. başka üniversitede gördüğüm üzere döner sermaye, teşvik, arazi tazminatı gibi yan ödenekler alırken ben alamıyorum. üniversite kadroya geçmeden yasal olarak verilmez diye reddediyor ama diğer üniversiteler veriyor. nasıl yol izlemeliyim

bir üniversite hastanesinde sözleşmeli teknisyen olarak çalışıyorum. başka üniversitede gördüğüm üzere döner sermaye, teşvik, arazi tazminatı gibi yan ödenekler alırken ben alamıyorum. üniversite kadroya geçmeden yasal olarak verilmez diye reddediyor ama diğer üniversiteler veriyor. nasıl yol izlemeliyim