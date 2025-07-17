Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 10:45
teknisyen ek ödemeler Hk.
bir üniversite hastanesinde sözleşmeli teknisyen olarak çalışıyorum. başka üniversitede gördüğüm üzere döner sermaye, teşvik, arazi tazminatı gibi yan ödenekler alırken ben alamıyorum. üniversite kadroya geçmeden yasal olarak verilmez diye reddediyor ama diğer üniversiteler veriyor. nasıl yol izlemeliyim

Yenimemuraday
Aday Memur
17 Temmuz 2025 10:46
ek olarak riskli birim denilerek sözleşmeli destek personelinin bile ek ödemesi varken benim de hayati tehlikesi olan yerlerde çalışmam ek ödeme için yeterli değil mi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Naklen Atama KontejanlarıBelediyeden İlçe Tarıma Geçiş hk.Üniversite memuruna tayin hakkı neden yok ?2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuBelediyenin Tayin Hakkı (İlçe-İl Arası)teknisyen ek ödemeler Hk.Menisküs ameliyatı zabıtalığa engel mi?İl Özel İdarelerinden Başka Bir Kuruma Geçiş Hakkı

Sözlük

spotify 1 ele hoş 1 ışık 1 özlü söz 1 Yaş aldıkça sadeleşmek 1 günün filmi 2 insignia 2 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 6 cümleleri seçmek 1 Otellerdeki bez terlikler 1

Son Haberler

Konut Fiyat Endeksi haziranda arttıNuman Kurtulmuş, Bakan Güler ve Komutanlarla GörüştüTarım ÜFE haziranda arttıDolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz KurlarıMarmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı