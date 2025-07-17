KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 11:15
Merkezi Atama & Adalet Bakanlığı

Arkadaşlar merkezi atama bugün son. Ben bütün Hizmetli alımına tercih yaptım. Dünde adalet bakanı açıklama yapmış 1 2 güne alım hakkında her şey belli olacak tarzında. Ne yapmam gerektiğini bilemedim. 81.9 puan ile Hizmetli gelir mi? 7 8 Aydır Adalet Bakanlığı alımını bekliyordum ama garantisi de yok artık.

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