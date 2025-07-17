KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 11:24
7302 Nitelik Kodu Nedir

Merhaba, merkezi atamalarda gördüğüm bu nitelik kodu için internette açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Kılavuzda "Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför" diye bir yazı var. Bu nitelik kodunun ne olduğunu bilen var mı?


muhendisee
Aday Memur
17 Temmuz 2025 11:27

7302 Şoförlük pozisyonları için; Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun sürücü belgesine sahip olma


muhammed.37
17 Temmuz 2025 12:14

O zaman sürücü belgesine sahip olmak yetiyor yani

muhendisee, 2 saat önce

7302 Şoförlük pozisyonları için; Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun sürücü belgesine sahip olma

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