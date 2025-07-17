Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 12:07
Üniversite Özerkliği Kaldırılmalı
Üniversite Özerkliği Kaldırılmalı

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